Abant-Samandere yolu trafiğe açıldı

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Düzce'de sağanak ve kar yağışı sebebiyle heyelanların meydana geldiği AbantSamandere yolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Samandere köyü ile Bolu Abant'ı birbirine bağlayan yolda, geçtiğimiz aylarda etkili olan sağanak ve kar yağışı sebebiyle heyelanlar meydana geldi. Kar kalınlığının yaklaşık 3 metreye ulaştığı bölgede, AbantSamandere yolu trafiğe kapatıldı. Yol, Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

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