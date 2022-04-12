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Fındık işçilerinden terör örgütü için zorla para toplamışlardı, tutuklandılar PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 4 kişi tutuklandı

İHA

Fındık işçilerinden terör örgütü için zorla para toplamışlardı, tutuklandılar PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 4 kişi tutuklandı

Düzce'de kurdukları dernek adı altında, fındık için gelen mevsimlik işçilerden terör örgütü PKK/KCK'ya zorla para toplayan 4 kişi tutuklandı. 12 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin Akçakoca ilçesinde dernek kurduğunu, dernek adı altında fındık mevsiminde ilçeye gelen işçilerden zorla para toplanıldığını, toplanan paraların da örgütün sözde lojistik sorumlularına teslim edildiği istihbaratına ulaştı. 16 şüpheli, il Jandarma ve Akçakoca ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlar ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden N.G., Z.Ö., G.A. ve T.T. terör örgütü PKK üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlarından tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adli kontrol ile serbest bırakılan şahıslar için itirazda bulunacakları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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