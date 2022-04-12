Akçakoca'da 2 torbacı tutuklandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde iki ayrı operasyonda polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 torbacı yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin, farklı zamanlarda aynı günlük kiralık evde kaldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmalarda, 17 Mart'ta, Ayazlı Mahallesi'nde durumundan şüphelenip durdurulan araçtaki B.Z. yakalandı. Şüphelinin yapılan GBT´sinde hakkında 2 ayrı suçtan 600 lira adli para cezası ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin kullandığı araç ve Doğancılar Mahallesi'nde kiraladığı günlük kiralık evde yapılan aramada 34,4 gram metamfetamin, 160 gram bonzai, 134 uyuşturucu hap, makarona sarılı 11 uyuşturucu madde, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız silah ve buna ait 82 mermi, 9 milimetre çapında 129 mermi, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 270 lira ele geçirildi. Şüpheli B.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

B.Z.'nin uyuşturucu ticaretini sağladığı günlük kiralık evi takibe alan polis, A.Y. isimli kişinin de aynı evi kullandığını belirledi. A.Y.'nin de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aynı eve 9 Nisan'da yaptığı baskında 15,5 gram metamfetamin, metamfetamin içiminde kullanılan 3 cam pipo, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 6 kartuş, kurusıkıdan çevirme 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi ele geçirildi. A.Y. de tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2022-04-12 12:23:22



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