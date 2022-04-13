Yerli yazılım firması Bilsoft büyüyor

Düzce Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde ArGe çalışmalarına devam eden Bilsoft Yazılım, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için yeni binasına taşındı.

Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, yükselen eticaret trendleri ve daha fazla firmanın edönüşüme geçmesiyle dijital pazarın her geçen gün büyüdüğünü, trendlere cevap verebilmek için Bilsoft ailesinin de büyüdüğünü söyledi. Ahmet Veli, "Yeni yayımlanan tebliğlerle beraber her geçen gün daha fazla firma edönüşüm dünyasına katılıyor. Buna ek olarak, yükselen eticaret trendleri de katlanarak artmaktadır. Bu baş döndüren süreçte, iş ortaklarımızla beraber kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet kalitemizi arttırabilmek için Bilsoft ailesinin büyüme hızının devam edeceğini planlıyoruz. Teknopark bünyesinde olan ArGe çalışmalarımıza ek olarak operasyonlarımızı yeni binamızda devam ettireceğiz" dedi.

Bilsoft Yazılım, ticari yazılım programları kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin veri kaybı olmadan güvenli ve hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.

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