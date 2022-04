Dr. Tanrısever: "Ölümlerin yüzde 40'ı kalp ve damar hastalıklarından"

– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Yiğit Tanrısever, dolaşım sistemine bağlı ölümlerin dünyada ve Türkiye'de açık ara önde olduğunu söyledi. Tanrısever, "Türkiye’de ölümlerin yüzde 40’ı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Bu da yaklaşık her üç dakikada bir kişinin ölümü anlamına gelir" dedi.

Dr. Gökhan Yiğit Tanrısever, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada ve Türkiye'de bir numaralı ölüm sebebi olmaya devam ettiğini bildirdi. Tanrısever, "TÜİK verilerine göre kalp ve damar hastalıklarına bağlı kayıplar, tüm ölümlerin yaklaşık olarak yüzde 3540’larına karşılık gelmekte olup, bunu yüzde 20 ile iyi ve kötü huylu tümörlere bağlı ölümler takip etmektedir. Görüldüğü gibi dolaşım sistemine bağlı ölümler maalesef açık ara çok önemli bir orana sahiptir. Gelecek dönemlerde hem sayının hem de ölümler arasındaki oranın giderek artacağı tahmin edilmektedir" diye konuştu.



"Ölümlerin yüzde 40’ı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır"

Türkiye'de kalp ve damar hastalıklarının en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini ifade eden Yiğit Tanrısever, "Türkiye’de ölümlerin yüzde 40’ı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Bu da yaklaşık her üç dakikada bir kişinin ölümü anlamına gelir. Genel olarak her yıl 300400 bin kalp krizi geçirmekte ve maalesef 150 bin kişinin ölümü söz konusudur. Kanserden kayıplar ise bu sayıların yarısı kadardır. Kontrol altına alınabilen risk faktörleri; yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve strestir. Önlenebilen risk faktörleri ise; sigara ve aşırı alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, hareketsiz ve tembel yaşam, şişmanlık, ihmal ve hekim kontrolünden kaçınmak olarak sıralanabilir" şeklinde konuştu.



"Önlenebilir"

Kalp ve damar hastalıklarının büyük bölümünün, uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebileceğine işaret eden Tanrısever, "Değiştirilemeyen risk faktörlerine hiçbir önlem alamayacağımız bir gerçektir. Cinsiyet, yaş ve genetik miras değiştiremeyeceğimiz risk faktörleridir. Ancak alacağımız birkaç basit önlem ve yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlası önlenebilmektedir. Aşırı kalori alımının azaltılması ve tuz tüketiminin önlenmesi ile hayvansal yağ alımının azaltılarak bitkisel yağların, taze sebze, meyve, liften zengin yiyeceklerin ve özellikle de bölgemizde bolca bulunan balığın daha çok tüketildiği bir diyetin benimsenmesi çok önemlidir. Şekerli, unlu hazır besinler ve işlenmiş karbonhidratlardan uzak durulması çok önem arz etmektedir" dedi.

Türkiye'de kalp krizine bağlı ölüm oranlarının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Yiğit Tanrısever, kalp krizine karşı farkındalık oluşturmanın daha da önemli olduğunun altını çizdi.

