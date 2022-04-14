Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı

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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonetteki iki şahsın yapılan üst aramasında 63 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

Düzce il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri D100 karayolunda uygulama gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki sürücü ve yolcunun üst araması yapıldı. Aramada şahısların üzerinden 63 adet sahte 50 TL’lik banknot ele geçirildi.

Şahıslar, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

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