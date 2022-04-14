Mezarlıkta bayram temizliği

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Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehir mezarlığında temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, rutin bakım çalışmalarının yanı sıra yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehir mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmalarına başladı. Yabani ot temizliğiyle işe koyulan ekipler, daha sonra yeşil alanların bakımını ve çim biçme işlemini gerçekleştirdi. Şehir mezarlığında gerçekleştirilen bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde bulunan mezarlıklarda da bakım ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

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