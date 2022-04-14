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– Düzce İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Sahura Kadar Hasbihal" programına gençler ilgi gösterdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Konuralp Kız Öğrenci Yurdunda, İl Müftülüğü tarafından "Sahura Kadar Hasbihal" programı düzenlendi. Program çerçevesinde ilahiyatçı yazar Merve Safa Likoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler keyifli zaman geçirdi.

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