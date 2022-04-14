Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

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– Düzce Üniversitesi öğrencileri, "Paylaşmak Güzeldir" projesi çerçevesinde giymedikleri elbiselerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Paylaşmak Güzeldir" projesine öğrencilerin desteği sürüyor. Bu çerçevede, Raziye Begüm Sultan Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler de projeye destek verdi. Giymedikleri kıyafetleri toplayan öğrenciler, paketleyerek Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Öğrenciler tarafından özenle hazırlanan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

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