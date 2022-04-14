Yabancı uyruklu öğrenciler Kur'an-ı Kerim öğreniyor

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– Düzce Üniversitesi'nde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler Kuranı Kerim öğreniyor.

Hafız Hasan Şen Yurdu'nda kalan yabancı uyruklu öğrencilere, İl Müftülüğü tarafından Kuranı Kerim eğitimi veriliyor. Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan etkinlik çerçevesinde öğrenciler Kur'anı Kerim öğreniyor.

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