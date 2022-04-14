Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ve şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 Karayolu Doğanlı mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler araç içinde ve araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda fişek halinde 1 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 6 gram bonzai, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 26 gram bonzai ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.