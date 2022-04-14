Öğrenciler kütüphaneyi gezdi

– Düzce Gümüşova Ortaokulu öğrencileri, Düzce İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Geçtiğimiz dönem başlatılan 'Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Düzce il halk Kütüphanesi bünyesinde başlatılan proje çerçevesinde il genelindeki okullar kütüphaneye giderek, bilgi sahibi oluyor. Son olarak kütüphaneyi Gümüşova Ortaokulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu, kütüphane oryantasyonu, braille kitap, sesli kitap, büyüteç, DEWEY onlu sınıflama sistemi, kitap temizleme makinesi gibi konularda öğrencilere bilgi verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.