Yavru karaca derede çocuklar gibi eğlendi

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– Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yavru karacanın derede eğlendiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı.



Gölyaka ilçesindeki Değirmentepe köyünde bulunan dereye yavru karaca girdi. Derede yavru karacanın eğlendiğini gören vatandaşlar ise o anları kayda aldı. Vatandaşların 'Fıstık' ismini koyduğu karaca, bir süre derede ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.

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