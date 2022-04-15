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Etkinlikten kazandıklarını hayvanlar için harcadılar

İHA

Etkinlikten kazandıklarını hayvanlar için harcadılar

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler, düzenledikleri etkinlikten elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için aldıkları mamaları yetkililere teslim etti.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapan Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin son misafirleri Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Öğrenciler, okul idaresi ile birlikte hazırladıklar "Pİ günü" etkinliğinden elde ettikleri gelirle sokak köpekleri için mama alarak merkezi ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen hizmetleri yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamaları da yetkililere teslim etti.
Sokak hayvanları için uygulanan tedaviler, şehir merkezinde uygulanan mama noktaları ve benzer projeler hakkında da veteriner hekimler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, köpeklerin bulunduğu alanları da gezerek hayvanlarla keyifli bir gün geçirdi.

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