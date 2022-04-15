Prof. Dr. Uzun: "Etkileşimlerin dengeli şekilde yönetilmesinde peyzaj mimarlarına ihtiyaç var"

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, Dünya Peyzaj Mimarlığı ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, insan ve doğa arasındaki etkileşimlerin dengeli şekilde yönetilmesinde peyzaj mimarlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, Dünya Peyzaj Mimarlığı ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dünya Peyzaj Mimarlığı ayı çerçevesinde peyzaj mimarlığı mesleğinin tanınırlığının arttırılmasının amaçlandığını ifade eden Uzun, bu yılın temasının ise "Tüm Canlılar İçin Peyzaj" olarak belirlendiğini kaydetti.

Peyzaj mimarlarının, ekolojik sürdürülebilirliği, peyzajların kalitesini ve işleyişini sağlamak, kolektif hafızayı, mirası ve kültürü canlı tutmak için estetik ve bilimsel ilkeleri uygulayarak, doğal, kırsal ve kentsel çevreleri planlandıklarını, tasarladıklarını ve yönettiklerini belirten Uzun, "Peyzaj mimarları, diğer disiplinleri yönlendirerek, koordine ederek, iklim değişikliği ve ekosistemlerin istikrarı, sosyoekonomik iyileştirmeler, toplum sağlığı, refahı ile ilgili uyum ve azaltma gibi doğal ve kültürel ekosistemler arasındaki ilişkileri planlarlar ve yönetir. Bu mozaikte insan ve doğa arasındaki etkileşimlerin dengeli bir şekilde yönetilmesinde peyzaj mimarlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 1968 yılında peyzaj mimarlığı eğitiminin ülkemizde başlamasının 54. yılı, Düzce Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün Düzce’de eğitime başlamasının 28. yılında, Düzce Üniversitesi’nin ilk akredite olmuş bölümü olarak ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde değer üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Düzce Üniversitesi'nde nisan ayı boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini söyleyen Prof. Dr. Osman Uzun, "Etkinlik programımıza Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi web sayfamızdan ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm sayfamızdan da ulaşılabilecektir" dedi.

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