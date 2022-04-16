Sağlık Müdürlüğünden Çölyak hastalarına özel hizmet

–Sağlık Müdürlüğü Düzce Belediyesi işbirliğinde Çölyak hastaları için Ramazan ayına özel hazırlanan gıda kolileri dağıtıldı. Özellikle Çölyak hastası çocuklar unutulmadı.

Düzce’de Çölyak Hastaları için özel gıda kolileri hazırlanıp ailelere teslim edildi. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın öncülüğünde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerince, Ramazan ayı münasebetiyle kentte ki Çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin yer aldığı özel gıda kolileri Düzce Belediyesi işbirliğinde hazırlandı. Koliler, Dr. Yasin Yılmaz ve UMKE gönüllülerince ulaştırıldı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Çölyak hastalığı ile ilgili bilgiler vererek her 100 kişiden birinde görülebildiğini ve ömür boyu sürecek bir alerji olarak tanımlandığını belirterek “Çölyak hastalığı ince bağırsağın ‘Glüten’ adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi ve hassasiyeti olarak tanımlanıyor. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar glüten içerdiği için Çölyak hastalarının glüten içeren besinlerden uzak durmaları gerekiyor. Diyet yapılmadığı takdirde ise ileri dönemlerde hastalığın daha ağır ilerleyebiliyor” dedi.

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