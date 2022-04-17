Gençler arasında şiddet artıyor Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Sezer: "Şiddet gösteri şeklinde olmaya ve bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başladı"

– Son yıllarda gençler arasındaki şiddet ve şiddete eğilim giderek artıyor. Şiddetin 'gösteri' şeklinde olmaya başladığını ve görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldığını söyleyen Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Sezer, şiddettin sebeplerini açıkladı.

Düzce Özel Çağsu Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Sezer, gençler arasındaki şiddettin sebeplerini açıkladı. Son yıllarda gençler arasındaki şiddet olaylarının arttığını belirten Sezer, "Şiddet gösteri şeklinde olmaya ve bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Şiddet olaylarında birçok etken yer alıyor. Bireysel etkiler, kişilik faktörleri, psikiyatrik sorunlar ya da sorun çözme becerilerinin yetersizliği, kişinin geçmişte şiddete uğrayıp uğramadığı gibi bireysel faktörler olabiliyor. Aynı zamanda parçalanmış aileler de şiddet olaylarını etkiliyor. Özellikle boşanmış çöküntü içindeki ailelerde ekonomik sıkıntılar başladığı zaman şiddette daha fazla artış gözleyebiliyoruz" dedi.



"Kimlikler değişti"

Şiddetin kimlik değiştirdiğini kaydeden Sezer, "Toplumun şiddete izin vermesi, ataerkil toplumlarda erkekler arasında yaşanır ama son dönemde kızlar arasında da olabiliyor. Şiddette kimlikler de değişmiş durumda. Şiddete meyil yaşı 1516 yaş arasındadır. Orta ergenliğin biraz üzerinde bir yaş ortalamasıdır. Bireysel, ailesel ve toplumsal faktörlerden dolayı bu çocuklar özellikle kimlik değişimi döneminde ailelerinden sevgi, ilgi, destek ile toplumdan yeterli destek, ilgi görmüyorlarsa ya da disiplin yönleri eksik kaldıysa duracakları yerleri bilmiyorlar, şiddet olayları daha fazla artabiliyor" diye konuştu.



"Eşit zeminde okul kültürü oluşturmak şiddeti azaltacaktır"

Ebeveynlerin çocuklarının yanında şiddeti övmemesi gerektiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Umut Sezer, "Anne ve babaların çocuklara kaba kuvvet ve şiddet uygulamaması ya da başkalarına yapılan şiddetleri de hoş görmemesi şiddeti azaltacaktır. Başkasına yapılan şiddette 'Ona yapıldı iyi oldu', 'Erkek adam yapar', 'Senin elin taş mı topluyordu?', 'Hak etmiş çok da güzel olmuş' gibi şiddeti kesinlikle ödüllendirmemek gerekiyor. Rekabet üstünlüğünün yanı sıra uzlaşıcı, sevgi, ilgi, anlayış ile insanların birbirlerine yaklaşmaları gerekiyor. Daha eşit zeminde okul kültürü oluşturmak şiddeti azaltacaktır. Ebeveynlerin daha barışçıl, birbirinin haklarını gözeten, kaba kuvvet uygulamadan ve birbirine saygılı bir ortam oluşturması da gençler arasında şiddeti azaltacak etkenlerdendir" şeklinde konuştu.



"Rol modelleri dikkatli seçilmeli"

Bazı strateji oyunlarının şiddeti normalleştirdiğini belirten Sezer, "Risk faktörlerine göre daha önceden şiddet davranışı varsa önlem olarak o çocuğa daha fazla rehberlik hizmeti verilmesi, daha fazla ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem oluşturulması, ona destek olunması gerekir. Bunlar öğretmenler ve veliler tarafından bilinilirse o çocuğun toplum içinde kalması sağlanabilir. Ancak aşırı şiddet uygulayan bireylerin mutlaka profesyonel destek alması gerekir. 'Sosyal öğrenme' dediğimiz rol modelleri dikkatli seçilmeli. Televizyonlarda yayınlanan şiddet içeriklerinde verilecek tepkiler çok önemli. Strateji oyunlarındaki şiddette normalize edilerek çocuğun zihnine kazınabiliyor" ifadelerini kullandı.

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