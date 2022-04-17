Öğrencilere özel seminer

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– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında Ramazan ayı dolayısıyla seminerler düzenleniyor.

İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan "Ramazan Ayını Nasıl Değerlendirmeliyiz?" konulu seminer, Zahidül Kevseri Yurt Müdürlüğü'nde devam etti. Kız öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde İl Müftülüğü uzman vaizi Betül Aydın, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

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