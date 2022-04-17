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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Umut Mürare ilahileriyle unutulmaz bir gece yaşattı

İHA

Umut Mürare ilahileriyle unutulmaz bir gece yaşattı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik iftarına katılan sanatçı Umut Mürare, seslendirdiği ezgi ve ilahilerle unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşattı.
Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir etkinlik alanında gençlik iftarı düzenlendi. Programa siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri, STK’ların gençlik yapılanmaları ve gençler katıldı. İftar programında sanatçı Umut Mürare de sahne aldı. İftar sonrası seslendirdiği ezgi ve ilahilerle vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşatan Mürare, tekrar Düzce’de konser vermek istediğini de söyledi.

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