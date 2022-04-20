Bahar geldi çalışmalar hızlandı

– Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte sahadaki çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, kaldırımlarda tamir ve bakım yapıyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu geçen kış şartlarının ardından kaldırımlarda onarım çalışmalarına başladı.
Ekipler, kaldırımların bakımlarının yanı sıra bordür ve kilit parke taşlarının tamiratını da yapıyor. Öte yandan, Düzce'de artan trafik yoğunluğunun azalması için başlatılan yeni yol açma, dolgu, reglaj ve rotmix yama çalışmalarının da tamamlama aşamasına geldiği öğrenildi. Yeni yol çalışmaları çerçevesinde kentin birçok bölgesinde trafiğin azalması bekleniyor.
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