En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'de bir kişi, kesim motoruyla odun keserken bacağını yaraladı.

Olay, Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Z.A., evinin bahçesinde kesim motoruyla odun kesmeye başladı. Bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybeden Z.A.'nın kullandığı kesim motoru kontrolden çıkarak bacağına isabet etti. Z.A.'ya ilk yardımı yakınları yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Z.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.