Başkan Özlü’den amatör sporlara yatırım

Düzce Belediyesi, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek vermeye başladı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin sporun her branşında başarı kazanması, kentin spor şehrine dönüşümüne katkı sağlanması adına amatör spor kulüplerine destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de sporun gelişmesi, sporcu fabrikası haline gelmesi, ulusal ve dünya çapında yetenekli sporcuların ortaya çıkartılması adına başlattığı amatör spor kulüpleri üzerinden destek çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Hamidiyespor Kulübünü ziyaret eden Başkan Özlü, ardından Dedelerspor, Koçyazıspor ve Aziziyespor Kulüplerini ziyaret etti.



Dedelerspor’a tam destek

Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Ali Kubilay ile birlikte Dedelerspor Kulübünü ziyaret eden Başkan Özlü, amaçlarının mahalle takımlarını desteklemek olduğunu ifade ederek, “Kulüplerimizi destekleyerek, mahalle takımlarındaki arkadaşlarımızı profesyonel kulüplerde oynayabilecek şekilde yetişmelerini hedefliyoruz. Sizlere maddi manevi her şekilde destek olacağız. Bu bizim spor politikamız” diyerek belediye bünyesinde kurulan Spor Akademisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Dedelerspor Kulüp Başkanı Fahri Koçaoğlu ise verdiği destekten dolayı başkana teşekkür etti.



Koçyazıspor’dan forma sürprizi

Koçyazıspor Kulübünü de ziyaret eden Başkan Özlü, burada Koçyazı Muhtarı İsmet Mısır, Kulüp Başkanı Hikmet Mısır ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Özlü, burada yaptığı konuşmada Düzce’de 70’ten fazla amatör spor kulübü bulunduğunu belirterek, “Amatör spor kulüplerimizle birebir ilgileneceğiz. Şu anda Düzce’de arkadaşlarımız kendi kıt imkanlarıyla zorlu şartlar altında bu işi yapmaya çalışıyorlar. Belediyemizin gelirlerinin binde 2’sini amatör spor kulüplerini desteklemek için kullanacağız. Düzce’den büyük takımlarda oynayabilen birkaç tane iyi oyuncu çıkarabilirsek, bu oyuncular diğer gençlere örnek olacak. Amatör spor kulüplerine organize ve sistematik şekilde destek veren ilk belediye yönetimi biz olacağız” dedi. Kulüp başkanı Hikmet Mısır ise Faruk Özlü’ye Koçyazıspor forması hediye etti.



Aziziyespor’dan tulumla karşılama

Kulüp ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Başkan Faruk Özlü, Aziziyespor ziyaretinde kulüp başkanı Murat Postoğlu, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Murat Aydın, mahalle sakinleri ve sporcular tulumla karşıladı. Kulüp Başkanı Postoğlu, ziyarette ilk olarak Aziziyespor’un geçmişi ve mevcut dönemde yaptıkları çalışmalara yönelik Başkan Özlü’yü bilgilendirdi.

Başkan Özlü, Aziziyespor’da yaptığı konuşmada, mahalle takımlarını destekleyeceklerini, zayıf olanların da güçlü olmalarını sağlayacaklarını söyleyerek, “Mahalle takımlarımız zor şartlar altında maç, antrenman yapıyorlar. Biz mahalle gençlerimizin spora yönelmeleri, sporda başarılı olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları maksadıyla mahalle takımlarını destekleme kararı aldık. Bu destek nakdi ve ayni destek olarak verilecek. Krampon, eşofman, maç masrafları gibi ihtiyaçları karşılayacağız. Bu yasal bir prosedür. Düzce Belediyesi gelirlerinin bir kısmını mahalle takımlarına harcayabilir. Amacımız mahallelerimizdeki yetenekli gençlerimizi tespit etmek ve onların yetişmelerine katkı sunmaktır. Bunu bir büyük organizasyon halinde bunu yapacağız” dedi.



Spor şehri Düzce

Düzce Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Spor Akademisi kurduklarını belirten Özlü, “Spor Akademisi adı altında yapılandık. GHSİM’in tesislerini kullanacağız, okullarımızdaki öğrencilerimizi bu yapılanma içinde değerlendireceğiz. Düzce’nin spor şehri olması için çalışmalarımıza en alttan başladık. Alt yapı olmazsa, alt yapıya yatırım olmazsa maliyetlerimiz çok artar. Bizim yapmamız gereken mahalle takımlarımızdaki yetenekli gençlerimizi yetiştirip Düzcespor’a ya da profesyonel liglerdeki takımlara vermek. Bizim spor politikamız alt yapı desteği şeklinde olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından konuşan Kulüp Başkanı Murat Postoğlu ise Düzce Belediyesinden ilk defa destek aldıklarını belirterek, sporu desteklediği için Özlü’ye teşekkürlerini iletti.

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