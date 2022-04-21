Merve Ök Türkiye şampiyonu

ÖTV, hangi 'cep'i nasıl etkileyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'da yapılan Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına katılan Düzceli sporcu Merve Ök altın madalyanın sahibi oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına 163 sporcu katıldı. Şampiyonaya, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü halter antrenörü Yasin Aydın eşliğinde katılan Düzceli sporcu Merve Ök Türkiye birincisi olarak kürsüdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporcu Merve Ök’ü başarısından dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.