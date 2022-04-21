TEM'de otomobil devrildi: 4 yaralı

ÖTV, hangi 'cep'i nasıl etkileyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEM Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hüsnü K. idaresindeki otomobil, Gölyaka gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak toprak zeminde devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaralılar Hüsnü K., Sahure Ç., Pembe Ç. ve Çebi Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.