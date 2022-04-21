Tasavvuf musikisi konserine ilgi

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Düzce Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tasavvuf musikisi konseri dinleyicilerinden tam not aldı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir bölgesinde kurulan Ramazan Sokağı, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından verilen tasavvuf musikisi konserine ev sahipliği yaptı. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Yücel’in şefliğinde, öğretim görevlilerinden oluşan saz sanatçıları ve müzik bölümü öğrencileri, birbirinden değerli tasavvuf eserlerini Düzcelilerin beğenisine sundu.

Konser, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

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