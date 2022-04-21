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Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın öldü

DHA

Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın öldü


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Beyciler Mahallesi 1610. Sokak´taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Fitnat Aktaş, 2´nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fitnat Aktaş´ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-04-21 16:24:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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