Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, 2'nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen Fitnat Aktaş (70), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Beyciler Mahallesi 1610. Sokak´taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Fitnat Aktaş, 2´nci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fitnat Aktaş´ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-04-21 16:24:26
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