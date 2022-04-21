Scimago kurumlar sıralaması tarafından gerçekleştirilen 2022 Dünya sıralamalarında Düzce Üniversitesi gurur verici sonuçlara imza attı.
Dünyada 522. sıraya yerleşen Düzce Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında 22, devlet üniversiteleri arasında 20. ve özellikle genç üniversiteler arasındaysa ikinci sırada yer alarak dikkat çekici bir başarının sahibi oldu.
Araştırma kategorisinde dünyada 350. ve Türkiye’de 18. olan Düzce Üniversitesi; inovasyon kategorisinde dünyada 261, Türkiye’de 27, toplumsallaşmada ise dünyada 215, Türkiye’de ise 21. sırada yer alma başarısı gösterdi.
Nitelikli eğitimöğretim faaliyetleri, ufuk açan bilimsel araştırmaları, örnek üniversitesanayi iş birlikleri, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma konusundaki katma değerli çalışmalarıyla Düzce Üniversitesi, uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.