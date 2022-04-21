Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, babasının mezarını ziyarete giderken fındık bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Kileci, yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyciler Mahallesi Beyciler Mezarlığı yakınında meydana geldi. Muhammet Ali Kileci, babasının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa kestirme yol olan fındık bahçesinden geçerken silahlı saldırıya uğradı. Kileci tüfekten çıkan saçmaların kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheli ile yanındaki 2 kişi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kileci, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüpheli ile yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-04-21 16:59:27



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