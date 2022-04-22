Düzce'ye 11 hekim atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce’ye 11 yeni hekimin atandığını açıkladı.

Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce'nin sağlık kadrosuna 11 yeni hekimin daha eklendiğini belirterek, "Aralarında, devlet hastanemiz için FTR, nöroloji, enfeksiyon ve üniversite hastanemiz için farmakoloji ve anatomi uzmanlarının da bulunduğu 11 hekim kadrosu açıldı. Atamaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.