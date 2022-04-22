Düzce nüfusunun yüzde 24,4'ünü çocuk

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Düzce nüfusunun yüzde 24,4’ü çocuklar oluşturuyor.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibariyle Düzce nüfusu 400 bin 976 kişiyken, bunun 97 bin 919'unu çocuklar oluşturdu. Düzce'de 2021 yılında toplam hane halkı sayısı ise 119 bin 700 oldu. Toplam hanelerin yüzde 19,7’sinde 017 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 16,4’ünde 2 çocuk, yüzde 6,2’sinde 3 çocuk, yüzde 1,5’inde 4 çocuk, yüzde 0,6’sında ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi.

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