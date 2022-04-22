Başkan Özlü: "Bu mirası ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Özlü, "Çocuklarımıza bırakılan bu yüzyıllık mirası ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özlü, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarih sadece Millet Meclisinin açılışı değil, ulusal egemenlik manasında da büyük önem arz etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, demokrasinin temellerinin atılmasını sağlamasının yanında aynı günü Türkiye Cumhuriyetinin geleceği olan çocuklara bayram olarak armağan etti. Çocuklarımıza bırakılan bu yüzyıllık mirası ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Gerek ilimizde, gerekse de ülkemiz nezdinde geleceğin dünya düzeninde söz sahibi olacak bugünün çocuklarının eğitimleri ve geleceğe umutla bakmaları noktasında her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102. kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. Başta TBMM’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum"

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