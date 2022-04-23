23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı coşkuyla kulandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akçakoca’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şehir stadında yüzlerce çocuk ve velilerin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Akçakoca Şehir Stadında gerçekleştirilen kutlamalarda çocuklar halk dansları, halat çekme yarışları, çuval içi koşu yarışları, penaltı atışı yarışmaları ve 50 100 metre kız ve erkek koşu yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalar renkli görüntülere sahne olurken, veliler ve öğrencilerin sevinci kameralara yansıdı. Yarışmalar sonrasında, dereceye giren öğrencilere, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, çeşitli ödüller verdi.

23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı coşkusu geçit resmi töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.