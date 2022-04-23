Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı TED Düzce Kolejinde 23 Nisan coşkusu yaşandı

– TED Düzce Kolejinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Öğrencilerin gösterisi velilerden tam not aldı.

TED Düzce Koleji tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul kampüsünde bir dizi etkinlik düzenlendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, öğrencilerin gösterileri ile devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla TED Düzce Koleji Kampüsünde arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir araya gelen öğrenciler danslar, jimnastik ve koro ile eğlence dolu bir gün geçirdi.

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