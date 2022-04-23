Çağsu Hastanesi’nde 23 Nisan Kutlaması

– Düzce Özel Çağsu Hastanesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile kutlama düzenlendi. Kutlamada çocukların yüzleri boyandı, palyaço ile çocuklar gönüllerince eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile Düzce Özel Çağsu Hastanesi çocuklara özel program düzenledi. Personelin çocukları ve hasta çocukların da katılım sağladığı programda palyaço ile yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektiren minikler, balonlar ile gönüllerince eğlendi. Düzce Özel Çağsu Hastanesi yönetimi tarafından hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından çocuklar hasta bahçesinde Türk Bayrağı açarak bayramlarını kutladı.

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