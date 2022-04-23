Düzce’nin fidanları 80 il de yeşermeye başladı

Düzce Belediyesi Kent Konseyi’nin öncülüğünde ‘Bir Kart Bir Kalp’ proje dahilinde hazırlanarak 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidan ve kartpostallar yerine ulaştı. Düzce temalı kartpostallarla Türkiye’nin dört bir yanında hafızalara kazınması sağlanırken, fidanlar ise köy okulları tarafından toprakla buluşturuldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde hem kentin Türkiye genelinde tanıtımı hem de 80 il ile gönül köprüleri kurulması adına başlattığı çalışmalar Düzce Kent Konseyinin çabalarıyla tüm yurda yayıldı.

Düzce Belediyesi, Düzce Kent Konseyi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce BELTUR birlikteliği ile hayata geçirilen ‘Bir Kart Bir Kalp ‘ projesi dahilinde Düzceli öğrenciler tarafından hazırlanan ve 80 ildeki köy okullarına gönderilen fidan ve kartpostallar sahiplerine ulaştı.



Fidanlar dikildi

Erzurum’dan Tekirdağ’a Çorum’dan Rize’ye Kastamonu’dan Hakkari’ye olmak üzere 80 ile gönderilen fidan ve kartpostalları alan köy okullarının öğrenci ve öğretmenleri mutluluklarını sosyal medya aracılığı ile paylaşırken, gönderilen fidanları da toprakla buluşturmayı ihmal etmedi.

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