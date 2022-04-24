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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu satıcısı sahte dolarla yakalandı

İHA

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 935 TL para ile sahte 300 dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı sahte dolarla yakalandı

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 935 TL para ile sahte 300 dolar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri K.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratına ulaşarak, yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli ve beraberindeki B.S., T.R. ve S.R. isimli şahısların içinde bulunduğu otomobil D100 Karayolu'nda oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, K.K.'nın üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramalarda ise 3 parça halinde 48 gram metamfetamin, bir gram bonzai, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 935 TL para ve sahte 300 dolar ele geçirildi.
K.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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