Fabrika yönetiminden eğitime destek

– Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir motor fabrikası, derslik, atölye ve mesleki eğitim ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne destek verecek.

Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin eğitimi ve gelişimi için kentteki fabrikalarla iş birliği yapıyor. Bu çerçevede, Gümüşova ilçesinde bulunan bir motor fabrikası, Düzce'de derslik, atölye ve mesleki iş birliği gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında protokoller imzalandı. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolde, fabrikanın Düzce'de derslik, atölye ve mesleki eğitim ile ilgili destek vermesi kararlaştırıldı.

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