Düzce Voleybol takımı yükselme maçlarına kaldı

Düzce'de voleybol bölgesel lig finalleri haftasonu yapılan zorlu maçlarla tamamlandı.

Düzce’de voleybol bölgesel lig finalleri heyecanlı müsabakalarla sona erdi. Düzce Voleybol, yaptığı 3 mücadeleyi de set vermeden kazandı. Gölyakaspor’u 30 yenen Düzce Voleybol takımı Fenerbahçe 1907 ile oynadığı karşılaşmayı da set vermeden aldı. Finalde Düzce Maraton takımı ile karşılaşan Düzce Voleybol Takımı bu maçı da 2514, 2517 ve 2519’luk setlerle kazandı.

Düzce’de oynanan Bölgesel Lig mücadelelerinin tamamından galip ayrılan Düzce Voleybol 2124 Haziran 2022 tarihinde oynanacak olan 2.lig yükselme maçlarına gitmeye hak kazandı.

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