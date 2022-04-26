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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

İHA

Öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencilerde ilk yardım bilinci oluşturmak amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Kaynaşlı MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencilerine yönelik sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.
Ambulans Servisi Başhekimliği eğitim birimi koordinasyonunda düzenlenen eğitimde, İlk Yardım Yönetmeliğinde yer alan konulara değinildi. İlk yardımın öneminin vurgulandığı eğitimde; temel yaşam desteği başta olmak üzere hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalar, yanıkta müdahale becerisi olmak üzere tüm ilk yardım konu başlıkları ele alındı.

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