Düzce'ye 8 milyar 231 milyon liralık yatırım

Düzce'de 2022 yılının ilk çeyreğinde 8 milyar 231 milyon TL değerinde 162 proje hazırlandı. 4 proje tamamlanırken, 103 proje için çalışmalar sürüyor. 34 projenin ihale aşamasına geldiği, 21 projenin de ön hazırlıklarının yapıldığı öğrenildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem toplantısı, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların 122 projesinin bulunduğu, bu projelerin toplam tutarının ise 8 milyar 141 milyon TL olduğu öğrenildi. Belediyelerin de 89 milyon TL değerindeki 40 projeyi hayata geçireceği bildirildi. 162 projenin içinde tarımsal ve sosyal projelerin sayıları dikkat çekti. 51 sosyal kamu hizmeti projesini, 44 proje ile tarım, 22 proje ile eğitim, 15 proje ile ulaştırma ve haberleşme, 11 proje ile enerji ve sağlık, 6 proje ile turizm ve 2 proje ile iktisadi kamu hizmetleri takip etti. 4 proje tamamlandığı, 103 projenin devam ettiği, 34 projenin ihale aşamasına getirildiği, 21 proje ile ilgili ise ön hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

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