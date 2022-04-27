Amatör tiyatrocuların turne heyecanı

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Düzce'de kurulan Kefeli Tiyatrosu, Ramazan Bayramı sonrası turneye çıkmaya hazırlanıyor.

Sahnelediği bütün oyunları kapalı gişe oynayan Kefeli Tiyatrosu ekibini turne heyecanı sardı. Sanatseverlerin beğenisini kazanan Kefeli Tiyatrosu ekibinin son olarak sahnelediği "Bir İdam Mahkumunun Son Günü" tiyatro oyunu Düzce’de, Bolu’da ve Yalova’da sanatseverlerin takdirini kazanmıştı. Kefeli Tiyatrosu, Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü romanını bu kez turnede tiyatroseverlerle buluşturacak. Oyun, mayıs ayında Bolu, Zonguldak, Yalova, Sakarya ve Düzce'de sahnelenecek.

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