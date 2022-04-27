Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim

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Düzce'de jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarında sivil kıyafetlerle denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik timleri, sivil kıyafetlerle yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetim yaptı. DüzceAkçakoca arasında yolcu taşıyan araçlara binen ekipler, sürücüler ile yolcuları denetledi. Yapılan denetimler sırasında kuralları ihlal eden bir otobüs şoförü ceza yemekten kurtulamadı. Direksiyon başında cep telefonu ile konuşan şoföre 427 TL cezai işlem uygulandı.

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