Motosikletlere gece denetimi

Düzce'de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan denetimde 8 motosiklet trafikten men edildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosiklet kullanıcılarının yoğun bulunduğu Konuralp ve Beçi bölgelerinde gece saatlerinde denetim yaptı. Birçok motosiklet sürücüsüne 'yetersiz sürücü belgesi' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmaktan' işlem yapıldı. Ayrıca kasksız trafiğe çıkan motosiklet sürücüleri de cezadan kurtulamadı. Yapılan denetimlerde 8 motosiklet trafikten men edilerek, çekicilerle yediemin otoparkına çekildi.

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