Yılmaz ve Yazıcı’dan Düzcespor'a moral ziyareti

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– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor’a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Bu hafta Yomraspor deplasmanına maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Düzcespor’da hazırlıklar sürüyor. Takıma destek ve moral ziyaretleri devam ederken, Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz Düzcespor’un Şıralık Tesislerini ziyaret ederek antrenmanı izledi.

Antrenman sonrası Yazıcı ve Yılmaz, teknik direktör Yavuz İncedal ve futbolculara şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

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