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Düzce'de hırsızlık yapan şahıslar Sakarya'da yakayı ele verdi

İHA

Düzce'de hırsızlık yapan şahıslar Sakarya'da yakayı ele verdi

Düzce'de girdikleri evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gölyaka ilçesindeki evden hırsızlık yapıldığını fark eden F.R., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık olayına ilişin çalışma başlatan JASAT timi ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı. Ekipler, hırsızlık olayını A.Y. ve D.R. isimli şahısların yaptığını belirledi. Şahıslar, çalınan malzemelerle birlikte Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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