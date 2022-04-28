3 ayda 10 bin metre alt yapı hattı döşendi

– Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılının ilk üç ayında 10 bin 80 metre alt yapı hattı döşedi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ocak ayı ile Nisan ayı arasında yapılan çalışmaları açıkladı. Müdürlük 3 ay içinde 10 bin metrelik alt yapı çalışması gerçekleştirdi. ÇamköyHal arasında yapımı devam eden çevre yolu başta olmak üzere, Düzce’nin 56 mahallesinde devam eden çalışmalarda 3 ay içinde 3 bin 745 metre kanalizasyon hattı döşenirken, 2 bin 870 metre yağmur suyu hattı ve 3 bin 465 metre içme suyu hattı alt yapı ağına katıldı. Ayrıca, 71 adet içme suyu, 33 adet kanalizasyon ve 85 adet cadde ve sokaklarda yağmur ızgara bacası yapıldı. Ekipler 135 adet baca da yükseltme çalışması gerçekleştirdi



Arıza ve tıkanmalara müdahale edildi

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ocak Nisan ayları arasında aşırı yağışlarda tıkanan ızgaraların açılması ve temizlenmesini de sağladı. Bin 500 adet ızgara açma ve temizleme yapılırken kuka ile 2 bin 628 adet kanal açma hizmeti gerçekleştirildi. Bin 424 adet de vidanjör çekimi 3 aylık dilim içinde yapıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, temiz su arıtma tesislerinde regülatör, kum filtreleme ve su alma yapılarını her zaman temiz tutmak için zor kış şartlarına rağmen büyük gayret sarf ederek Düzcelileri susuz bırakmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.