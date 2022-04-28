Rekor seviyede hastaya bakıldı, en fazla ilgi o servise geldi 400 bin nüfuslu şehirde, 3 ayda 1 milyondan fazla hastaya bakıldı, en çok ilgi ise acil servise geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rekor seviyede hastaya bakıldı, en fazla ilgi o servise geldi 400 bin nüfuslu şehirde, 3 ayda 1 milyondan fazla hastaya bakıldı, en çok ilgi ise acil servise geldi

İHA

Nüfusu 400 bin olan Düzce'de 2022 yılının ilk 3 ayında 1 milyon fazla hasta doktora başvurdu. En çok ilgi acil serviste yaşanırken, dahiliye ve ortopedi sırasıyla takip etti. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2022 yılının ilk 3 ayında 1 milyonun üzerinde hastaya hastanelerde hizmet verildiğini söyledi.

Rekor seviyede hastaya bakıldı, en fazla ilgi o servise geldi 400 bin nüfuslu şehirde, 3 ayda 1 milyondan fazla hastaya bakıldı, en çok ilgi ise acil servise geldi

Nüfusu 400 bin olan Düzce’de 2022 yılının ilk 3 ayında 1 milyon fazla hasta doktora başvurdu. En çok ilgi acil serviste yaşanırken, dahiliye ve ortopedi sırasıyla takip etti. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2022 yılının ilk 3 ayında 1 milyonun üzerinde hastaya hastanelerde hizmet verildiğini söyledi.
Düzce’de sağlık sektöründeki gelişmeler vatandaşların doktora başvuru sayılarına da yansıdı. 2022 yılının ilk 3 ayında 400 bin nüfuslu şehirde, 1 milyondan fazla hasta Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara başvuru yaptı. Geçen yıl ise sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı pandeminin etkisine rağmen 2 milyon 400 bin olmuştu.

“2021 yılında 2 milyon 600 bin poliklinik yapıldı”
Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayıları hakkında bilgiler veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “2018 yılından bu yana hekim sayımızı belirli bir seviyede artırdık. Burada 140 hekimden 200’lere kadar ulaştık. Bunun neticesinde baktığımız hasta sayısı da, hekim sayısına dengeli olarak artış gösteriyor. 2021 yılında il genelinde 2 milyon 400 bin hasta muayene edildi. Bu rakamın 1 milyon 200 bini Atatürk Devlet Hastanesinde bakıldı. 1 milyon 400 binde aile hekimliklerinde bakıldı. Bunun yanı sıra oran olarak baktığımız zaman ilimizin nüfusunu 400 bin olarak düşündüğümüzde bir hasta 8.8 kere ilimizdeki sağlık tesislerini ziyaret ettiğini, tedavi ve hizmet aldığını görmekteyiz” dedi.

“4 bin hasta 30 bin ziyaretle evde sağlık hizmeti aldı”
Evde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler veren Dr. Yasin Yılmaz, acil sağlık ekiplerinin 41 bin vakayı hastanelere taşıdığını, evde sağlık hizmetlerinde ise 30 bin ziyaret gerçekleştirildiğini ifade etti. Düzce Sağlık Müdürü Yılmaz; “Ayrıca acil sağlık hizmetlerimizde var. Burada da 40 ile 41 bin civarında vatandaşımıza evinden ya da olay yerinden, kaza mahallinden alıp hastanelerimize nakil yapmış ekiplerimiz. Buda çok önemli bir hizmet. Yaklaşık 19 istasyon, 40’ın üzerinde ambulans ile arkadaşlarımız acil sağlık hizmetini yürütmeye çalışıyor. Bunun yanında olmazsa olmaz çok önem verdiğimiz Kanuni Sultan Süleyman’dan itibaren uygulanan evde sağlık hizmeti. Burada da 30 bin civarında ev ziyareti gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 bin hastaya ulaşmışız ancak evde bakım hizmeti alan hastalarımız tedavi oluyor ve zaman zaman iyileşiyorlar. İyileşen vatandaşlarımız ise evde bakım hizmetinden çıkartılıyorlar. Burada toplamda baktığımızda sağlık hizmetinin yüzde 65 gibi bir oranı Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinden alındığını görmekteyiz” dedi.

2022 Yılının ilk 3 ayında 1 milyondan fazla hastaya baktık”
Düzce’de 2022 yılında ise pandeminin etkisini azaltmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarına ilk 3 ayda yoğun bir başvuru olduğunu belirten Dr. Yasin Yılmaz, "2021 yılında pandemi ile ilgili bir takım çalışmalarımız oldu. Bu istatistiklere onlar dahil değil. Filiyasyon hizmetleri ve aşılama hizmetleri az önce saydığımız rakamlara dahil değil. 2022 yılında pandeminin hafiflemesiyle birlikte ile vermiş olduğumuz katma değeri olan çalışmalarımızda devam ediyor. 2022 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 1 milyon üzerinde hasta 3 aylık süreçte sağlık tesislerinden hizmet almışlar. Burada özellikle vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini ve çeşitliliğini artırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Burada Düzceli vatandaşlarımızın bizleri kalplerine alması ile el birliğiyle hep birlikte çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Düzce'de yaklaşık 250 bin kişi acil servise müracaat etti. En çok ziyaret acil servise gerçekleştirilirken, dahiliye ve ortopedi sırasıyla takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram öncesi zehir tacirlerine ağır darbe
YEREL HABERLER Bayram öncesi zehir tacirlerine ağır darbe
Milli sporcu Brezilya’da Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Milli sporcu Brezilya’da Türkiye’yi temsil edecek
Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım tıklım
YEREL HABERLER Belediye yaptı, 5 yıldızlı tesis her akşam tıklım ...
3 ayda 10 bin metre alt yapı hattı döşendi
YEREL HABERLER 3 ayda 10 bin metre alt yapı hattı döşendi
Düzce'de hırsızlık yapan şahıslar Sakarya'da yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Düzce'de hırsızlık yapan şahıslar Sakarya'da yakayı ...
Bakan Akar: Yurdumuzu her türlü belaya karşı kilitliyoruz 
YEREL HABERLER Bakan Akar: Yurdumuzu her türlü belaya karşı ...
Milli Savunma Bakanı Akar: “Operasyona kilit ismini vermemizin bir anlamı var. Pençe Kilit Operasyonu ile hududumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz”
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar: “Operasyona kilit ismini ...
Bakan Akar: "(Pençe-Kilit operasyonu) Şu ana kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi" "Şu anda Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler bunun hissediyor ve elebaşları aynı yerde iki gece yatamıyor, korkulu bekliyor" "Bulunduğumuz alanda çok sayıda mağara var. Bu mağaraları tek tek temizlemek suretiyle operasyonlarımız devam ediyor"
YEREL HABERLER Bakan Akar: "(Pençe-Kilit operasyonu) Şu ana kadar 57 ...
Düzce TSO olağan meclisi toplandı
YEREL HABERLER Düzce TSO olağan meclisi toplandı
65 yaş üstü Kadir gecesinde unutulmadı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü Kadir gecesinde unutulmadı
Düzce’de toplu taşıma, bayram boyunca bedava
YEREL HABERLER Düzce’de toplu taşıma, bayram boyunca bedava
Milli Savunma Bakanı Akar, Düzce’de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Düzce’yi daha ileride görmek ve söylemek yanlış olmayacak”
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Düzce’de Milli Savunma ...
Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu
YEREL HABERLER Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu
Yılmaz ve Yazıcı’dan Düzcespor'a moral ziyareti
YEREL HABERLER Yılmaz ve Yazıcı’dan Düzcespor'a moral ziyareti
Düzce'de araç sayısı 122 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Düzce'de araç sayısı 122 bine yaklaştı
Bu projeyle birlikte artık 300 kilometre uzağa gitmeyecekler
YEREL HABERLER Bu projeyle birlikte artık 300 kilometre uzağa ...
Özel sporculara madalyaları takdim edildi
YEREL HABERLER Özel sporculara madalyaları takdim edildi
"Ne ekersen onu biçersin" atasözü bu topraklarda gerçek oldu Burada üreticiler ne ekerse onu biçiyor
YEREL HABERLER "Ne ekersen onu biçersin" atasözü bu topraklarda ...
Motosikletlere gece denetimi
YEREL HABERLER Motosikletlere gece denetimi
Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli ...
Amatör tiyatrocuların turne heyecanı
YEREL HABERLER Amatör tiyatrocuların turne heyecanı
Festina Lente sergisi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Festina Lente sergisi ziyaretçilerini bekliyor
Özel bireyler üniversite deneyimi kazanıyor
YEREL HABERLER Özel bireyler üniversite deneyimi kazanıyor
Yol ortasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yol ortasında ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.