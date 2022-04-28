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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilikte siren sesleri yükseldi

İHA

Valilikte siren sesleri yükseldi

– Düzce Valiliği'nde, deprem, yangın gibi afetlere hazırlıklı olunması, tahliye ve toplanma alanlarının pekiştirilmesi amacıyla sirenler eşliğinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Dünyanın en tehlikeli deprem kuşakları arasında gösterilen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Düzce’de, depreme hazırlık tatbikatı yapıldı. Düzce Valiliği kampüsünde yapılan, UMKE ve AFAD ekiplerinin çaldığı sirenlerle başlayan tatbikata kampüs içinde bulunan bütün kurumların çalışanları katıldı. Sirenlerin çalınmasının ardından çalışanlar ve vatandaşlar binalardan çıkarak valilik bahçesinde bulunan toplanma alanına geldi. Deprem tatbikatının ardından bir de çalışanlara Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yangın söndürme eğitimi verildi. Verilen eğitim sonrasında ekipler tarafından yakılan ateşlere, çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

"Amacımız vatandaşlarımızın afetler konusunda bilincini artırmak"
Tatbikat sonunda açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, bu tarz faaliyetlerin il genelinde yaygınlaştırarak vatandaşlarda afet bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Vali Cevdet Atay, "Geçtiğimiz yıl afet eğitim yılıydı. Bu yılda afetlere yönelik tatbikat yılı oldu. Bu tatbikatların önemini vurgulamak için ve vatandaşlarımız nezdinde bilinç uyandırmak için valiliğimiz bünyesinde hem çalışanlarımızın hem de burada hizmet alan vatandaşlarımızın aynı anda tahliyesini gerçekleştirdik. Burada tahliyenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlarımız deprem olduğunu görünce binalardan çıktılar ve toplanma alanında toplandılar. Çök, tutun ve kapanı da vatandaşlarımızın bilincine yerleşmesi için vurgulamak üzere arkadaşlarımız bugün bunu da vurguladılar. Başarılı bir tatbikat oldu. Herkese geçmiş olsun. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın afetler konusunda bilincini artırmak. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda hatta bina ve sitelerde bu tatbikatlar yapılacak. Bütün amacımız afetler konusunda bilinç oluşturmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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