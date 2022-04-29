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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karanfil: "Veteriner hekimsiz insan sağlığının olmayacağı bir kez daha gördük"

İHA

Karanfil: "Veteriner hekimsiz insan sağlığının olmayacağı bir kez daha gördük"

– Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, "Yaşadığımız pandemiler, salgın hastalıklar, çevre kirlenmeleri bir kez daha veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını göstermiştir" dedi.
Karanfil, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Veteriner hekimlerin önemine değinen Karanfil, "2022 yılının teması, veteriner hekimin zorluklarla mücadele gücünün artırılması olarak belirlenmiştir. Dünyada sayıları 500 bini, Türkiye’de 40 bini geçen veteriner hekim tarafından 22’inci kez kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü, merkezinde yer aldıkları tek sağlık süreçleri veteriner hekimler için gurur ve mutluluk kaynağı olmuştur. Dünya Veteriner Hekimler Günü sebebiyle bir kez daha belirtmek isteriz ki, tek sağlık kavramının en önemli değerlerinden birisi veteriner hekimleridir. Yaşadığımız pandemiler, salgın hastalıklar, çevre kirlenmeleri bir kez daha, veteriner hekimsiz insan sağlığının ve refahının olamayacağını göstermiştir. Yeni ve yine pandemiler, çevre kirlenmeleri, sağlıksız gıda riskinin önüne geçmek istiyorsak, veteriner hekimlerin zorluklarla mücadele gücünü artıracak maddi ve manevi desteklerin verilmesi, yasal ve sosyal koruma altında tutulması, moral ve motivasyonlarının desteklenmesi biz veteriner hekimlerin haklı beklentileri olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"
Veteriner hekimlerin mesai saati gözetmeksizin çalıştığını söyleyen Başkan Karanfil, "Biz veteriner hekimler, sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetlere, onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam etmekteyiz. Beklentimiz gayretlerimizin, fedakarlıklarımızın, çalışmalarımızın, başarılarımızın takdir edilmesi, mesleki faaliyetlerimiz sebebiyle oluşabilecek riskler karşısında sağlık çalışanı olarak değerlendirilip Sağlıkta Şiddet Yasası gibi düzenlemelerde yasal koruma içinde değerlendirilmekten başka bir şey değildir. Hak ettiği değerlere ulaştığı yıllar ümidiyle tüm veteriner hekimlere gayretleri için teşekkür ederken, Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyorum" diye konuştu.

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