Ramazanın son cuma namazında camiler doldu taştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de Ramazan ayının son cuma namazında camiler doldu taştı.

Ramazan ayının son cuma namazında kentteki camilerde yoğunluk yaşandı. Camilere akın eden vatandaşlar, namaz saatinden önce camileri doldurdu. Camiler kısa sürede dolunca avlularda seccade üzerinde yan yana saf tutularak namazlar kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.